Delude il Pil americano, borse in rialzo

Il dato definitivo sul Pil americano ha deluso le attese. Nel secondo trimestre la crescita annualizzata, cioè moltiplicata per 4, è stata pari al 2,1%, contro il +2,4% delle stime. Questo ha fatto salire a oltre le metà le probabilità che la Fed, la banca centrale statunitense, si fermi non solo a settembre ma anche nella riunione di novembre, questo secondo i dati di Cme Group.

Wall Street è in rialzo moderato, +0,32% per l'indice S&P 500 e poco meno per il Nasdaq. Ieri tuttavia i due indici erano saliti di circa l'1 e mezzo per cento, dopo un altro dato debole relativo al lavoro. In Europa ci si concentra sull'inflazione in Germania, in calo ad agosto di un decimo dal 6,2 al 6,1%. Le attese era che scende al 6,0. Il listino azionario di Francoforte è appena sotto la parità, meglio Milano, +0,40% per l'indice Ftse Mib che torna sopra i 29mila punti. In evidenza Brunello Cucinelli, +6%, tra i migliori titoli in Europa, dopo la diffusione dei conti del primo semestre che hanno visto ricavi e utili in rialzo di oltre il 30%.