Di nuovo aziende di trasporto italiane nel mirino degli hacker filorussi NoName57

Tornano ad attaccare l'Italia, e in particolare i trasporti, gli hacker filorussi del gruppo NoName57. Intorno alle 8,30 sono stati presi di mira alcuni siti di aziende di trasporto pubblico: quelle di Palermo, Siena, Bergamo, Bolzano, Napoli, Cagliari, e dei trasporti regionali sardi e trentini. Sotto attacco anche l'Azienda Acque e il Comune di Palermo. I siti web sono stati messi fuori uso o resi inaccessibili. Tecnici sono al lavoro da alcune ore per il ripristino, grazie anche alla collaborazione dell'Agenzia nazionale per la cybersizurezza.

Si tratta dello stesso gruppo che aveva già hackerato il ministero dei Trasporti e anche l' azienda dei trasporti Atac di Roma .