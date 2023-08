Divorzio Britney Spears e Sam Asghari: niente assegno di mantenimento

Entertainment Tonight riporta nuove indiscrezioni sulla rottura tra Sam Asghari e Britney Spears. L'ex marito, dopo il divorzio, non riceverà alcun compenso o assegno di mantenimento, ma gli sarà permesso di tenere i suoi veicoli e potrebbe tenere tutti i regali che ricevuti dalla cantante. Tutto ciò in accordo con l'accordo prematrimoniale della coppia, che una fonte in precedenza aveva detto a ET che era "solido come una roccia".