Doccia gelata dalla Germania sugli indici Pmi, l'effetto domino che potrebbe pesare sull'Europa

È una doccia gelata, quella che stamane è rimbalzata nell’Eurozona dopo la diffusione dei dati sugli indici delle Pmi relativi alla Germania (ottenuti attraverso i direttori degli acquisti delle imprese): l'indice del settore manifatturiero, in agosto, sale a quota 43,7 rispetto ai 42,6 punti previsti, e ai 42,7 di luglio; mentre scende il comparto dei servizi. In particolare, il Pmi composito europeo dei servizi è a 47 punti, contro i 48,5 stimati in media dagli analisti, mentre l'indice dei direttori degli acquisti del settore è a quota 48,3 rispetto ai 50,5 previsti (la soglia di 50 indica la neutralità). I dati di oggi si sommano alla crescita zero dell’ultimo trimestre (dopo due ulteriori trimestri in negativo).

Immediati, i riflessi sugli andamenti di Borsa e sull’euro, che in mattinata ha ceduto rispetto al dollaro, andando a rafforzare i titoli di Stato dell’Eurozona, con i rendimenti dei titoli a 10 anni in calo. Questo scenario indica soprattutto come dall’andamento dell’economia tedesca ci possano essere pericolosi effetti a catena su altri Paesi europei, soprattutto sull’Italia, fortemente interdipendente da Berlino.

“Qualsiasi speranza che il settore dei servizi possa salvare l'economia della Germania è evaporato. Invece, il settore dei servizi sta per congiungersi alla recessione della manifattura, che appare essere iniziato nel secondo trimestre” commenta Cyrus de la Rubia, capo economista di Hcob, che ha diffuso i dati insieme a S&P Global: “Il nostro modello di previsione sul Pil, che incorpora le stime Pmi flash, adesso indicano una caduta più profonda dell'economia di quanto stimato in precedenza, almeno dell'1%”.