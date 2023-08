Donald Trump: "Ogni volta che mi incriminano salgo nei sondaggi"

Donald Trump durante l'apparizione pubblica - la prima dopo essere stato incriminato per aver tentato di sovvertire i risultati elettorali del 2020 - ha quindi rivendicato il suo netto vantaggio nei sondaggi delle primarie repubblicane: "Abbiamo bisogno di un'altra accusa per chiudere queste elezioni. Un'altra accusa e queste elezioni sono chiuse . Nessuno ha nemmeno una possibilità".

Solo ieri l'ex presidente degli Stati Uniti era stato rilasciato in attesa del nuovo processo che lo vedrà imputato a partire dal 28 agosto e che prende le mosse dall'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021.

"Ogni volta che presentano un atto d'accusa, saliamo molto nei sondaggi". È quanto ha affermato Donald Trump nel corso di una cena promossa dal Partito Repubblicano in Alabama.

Donald Trump in Alabama

L'imprenditore miliardario è quindi passato ad attaccare il procuratore speciale, Jack Smith, che l'ha incriminato due volte, prima per l'affair legato alle carte segrete ed ora per l'assalto al Congresso: "Siamo ogni giorno più forti - ha detto - nonostante la folle persecuzione del nostro movimento da parte del dipartimento di ingiustizia corrotto e di parte e dal folle Jack Smith… non vi sembra un folle? Avete visto la foto con la toga viola? È un essere umano folle"

Sul tycoon pendono quattro capi di imputazione: cospirazione per frodare gli Stati Uniti; cospirazione per ostruire un procedimento ufficiale; ostruzione e tentativo di ostruzione di un procedimento ufficiale; cospirazione contro i diritti civili (di voto).

Sempre sul procuratore Smith ha aggiunto: "Qualcuno ha detto che bisogna trattarlo bene e forse sarà più simpatico ma fatemi dire una cosa, quel tizio è un'anima persa, una persona cattiva, un pazzo, un malato".