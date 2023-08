Donna di 25 anni trovata impiccata nel Catanese, fermati il compagno e un amico

La 25enne, Vera Schiopu, è stata trovata morta impiccata, ieri sera, nella casa di campagna di contrada Sferro, in territorio di Ramacca (Ct), in cui viveva. Fermato il compagno, un manovale rumeno di circa 30 anni e un amico connazionale. Sarebbe stato lui, insieme all'amico, a contattare i Carabinieri per segnalare il ritrovamento del corpo senza vita della donna. Ma questa versione non convince gli inquirenti.

Si indaga anche sul coinvolgimento dell'amico e se quindi la donna si sia veramente suicidata oppure se il suicidio sia stato una messa in scena per coprire un omicidio. Nei prossimi giorni intanto verrà effettuato l'esame autoptico sul corpo della donna.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo investigativo di Catania. L'episodio risalirebbe alla scorsa notte.