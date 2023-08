Donna morta dopo una feroce aggressione in un parco di Rovereto, arrestato un quarantenne

È morta all'ospedale Santa Chiara di Trento per le gravi ferite subite, la 60enne che nella serata di ieri era stata aggredita e picchiata a sangue mentre attraversava uno dei sentieri del parco pubblico Nikolajewka di Rovereto, in Trentino.

I Carabinieri, intervenuti a seguito dell'allarme dato da alcuni residenti del condominio Europa che si affaccia sul parco, hanno arrestato un 40enne per omicidio. Macabra la testimonianza: attorno alle 22,30 i residenti hanno sentito le urla della donna e, affacciatisi alle finestre, hanno visto la vittima per terra con i pantaloni abbassati e l'aggressore sopra di lei che la colpiva con pugni in faccia.

A quanto si apprende si tratterebbe di un cittadino straniero, senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine. La procura di Rovereto sta coordinando le indagini per ricostruire la dinamica dell'aggressione a sfondo sessuale.