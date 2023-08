Dopo 40 anni un premier indiano torna ad Atene: storica visita di Narendra Modi in Grecia

Reduce dal meeting dei Brics in Sudafrica, il premier indiano Narendra Modi ha raggiunto Atene per una visita dal sapore storico: si tratta della prima visita in Grecia di un primo ministro dell'India da 40 anni. L’ultima volta, infatti, risale a quando Indira Gandhi vi si recò nel settembre del 1983.

Nel loro incontro, Modi e il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis si sono impegnati a rafforzare i legami commerciali, imprenditoriali e di difesa fra i loro Paesi. Mitsotakis ha sottolineato che Grecia e India hanno relazioni che risalgono all'antichità: “Sulla base di queste solide fondamenta delle nostre relazioni a lungo termine, abbiamo la grande gioia di elevare la nostra cooperazione a una relazione strategica” ha dichiarato Mitsotakis in un breve discorso televisivo, diffuso dall'emittente statale greca. Ai giornalisti non è stato permesso di partecipare e non sono state poste domande.