Dopo Verratti anche Neymar sul mercato, il Barcellona ci prova

Le ore di Neymar come giocatore del Psg potrebbero essere contate. Stando a quanto riporta la stampa spagnola, potrebbero essere gli ultimi giorni di Neymar al Psg, il brasiliano e il club sono in contatto per arrivare ad una rescissione contrattuale. Si cerca una soluzione rapida che possa sbloccare il nodo vista la ferma decisione del brasiliano di lasciare Parigi. La volontà del giocatore è infatti quella di tornare in Spagna al Barcellona. Il giocatore si sarebbe già offerto al club blaugrana ma è Bernardo Silva l'opzione principale per il Barça di Xavi.

Sembrano interessati a Neymar anche in Arabia, sempre con l'Al Hilal che non finisce mai di comprare. I sauditi, dopo il no incassato da Mbappé, avevano provato a corteggiare il brasiliano con uno stipendio vicino ai 200-300 milioni, proposta però rispedita al mittente da parte di O'Ney che vuole giocarsi ancora le proprie carte in Europa. E a tal proposito a potersi far sotto è il Barcellona, club dal quale sbarcò al Psg nel 2017 in un'operazione da 222 milioni. Secondo il Mundo Deportivo, infatti, i blaugrana terrebbero la situazione sotto controllo in casa parigina, con l'obiettivo di fiondarsi sul brasiliano o in alternativa su Joao Felix.