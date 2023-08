Duplice omicidio nel Cuneese: arrestato il 21enne che ha ucciso il padre e un amico

Il duplice delitto ha scosso profondamente Montaldo Mondovì, poco più di 500 residenti, 800 metri di altitudine, luogo ideale per il “turismo dolce” dove si è formata una comunità di olandesi, amanti della natura tra colline non troppo lontane dalla riviera ligure. E dei Paesi Bassi sono tutti i protagonisti della vicenda.

Da qualche giorno il ragazzo era ospite con il padre presso la casa dell'amico di famiglia. Per motivi al momento sconosciuti nel pomeriggio di mercoledì un litigio sarebbe scoppiato nella abitazione: secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri del comando provinciale di Cuneo, il giovane in casa ha afferrato un coltello in cucina e ha colpito il padre, ferendolo mortalmente e poi il proprietario di casa che era intervenuto. Quest'ultimo è stato portato in elicottero in ospedale ma purtroppo è deceduto in serata. Il duplice omicida si è poi disfatto del coltello, ritrovato in strada, ed è fuggito verso i boschi.

Le ricerche erano state estese a Torre Mondovì, Roburent, Monastero Vasco, fin quasi a Vicoforte, il paese famoso per il santuario con la cupola ellittica più grande del mondo.

Alcune amministrazioni comunali, nel rilanciare le informazioni delle forze dell'ordine, avevano raccomandato ai cittadini la massima prudenza. Il Comune di Roburent ieri sera aveva annullato, "onde evitare situazioni di pericolo", la serata musicale in programma nella tensostruttura della frazione San Giacomo.