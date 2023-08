I Duran Duran annunciano il nuovo album Danse Macabre: "Luce nell'oscurità e oscurità nella luce"

A completare il disco le cover Bury A Friend di Billie Eilish, Paint It Black dei Rolling Stones, Super Lonely Freak ispirato a Rick James, Spellbound di Siouxsie and the Banshees, Supernature di Cerrone e Ghost Town degli Specials e Psycho Killer dei Talking Heads con la partecipazione di Victoria De Angelis dei Måneskin.

Si intitola Danse Macabre il nuovo album della band inglese Duran Duran , in uscita il 27 ottobre per Tape Modern/BMG. L'annuncio arriva in concomitanza con la pubblicazione del singolo della title track, fuori dal 30 agosto.

Alla registrazione di alcuni brani dell'album, annunciato a marzo , hanno partecipato anche Warren Cuccurullo, per la prima volta con i Duran Duran dal 2001, e l'ex chitarrista Andy Taylor che lasciò la band nel 2006 e che ha il cancro. L'annuncio della sua malattia era arrivato come un fulmine a ciel sereno durante la cerimonia di inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame a Los Angeles dei Duran Duran. In tanti si aspettavano una reunion della band, ma Andy non era riuscito a partecipare per le sue condizioni di salute.

Era stato allora Simon Le Bon a leggere una toccante lettera in cui il chitarrista spiegava che gli era stato diagnosticato un cancro alla prostata metastatico in stadio 4.

Andy Taylor si unì per la prima volta ai Duran Duran nel 1980, co-scrivendo e suonando la chitarra nei loro primi tre album in studio: "Duran Duran" (1981), "Rio" (1982) e "Seven and the Ragged Tiger" (1983), prima di lasciare il gruppo per perseguire una carriera solista. 16 anni dopo è tornato per "Astronaut" (2004), prima di separarsi ancora una volta dagli altri quattro membri originali nel 2006. Con la partenza di Andy, Warren Cuccurullo si unì alla band a tempo pieno nel 1989, contribuendo sia alla scrittura che alle chitarre degli album "Big Thing" (1988), "Liberty" (1990), "The Wedding Album" (1993), "Thank You" (1995), "Medazzaland" (1997) e "Pop Trash" (2000).

Nel nuovo album Taylor e Cuccurullo tornano nel gruppo proprio nel brano Danse Macabre. Poi Andy suona la chitarra in "Black Moonlight" e nelle nuove versioni "Nightboat" e “Secret Oktober 31st”. Cuccurullo in Love Voodoo.