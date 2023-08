È morto Idris, divenne famoso a "Quelli che il calcio"

È morto a Brescia Idris, opinionista televisivo noto al grande pubblico grazie alla trasmissione Rai "Quelli che il calcio". Era ricoverato in ospedale da alcune settimane.

Edrissa Sanneh, questo il nome completo, era nato in Gambia nel 1951. Nel 1972 arriva in Italia con una borsa di studio all'Università per stranieri e poi si trasferisce a Brescia. Comincia a lavorare come dj poi, dopo alcune apparizioni in emittenti locali, arriva il successo con "Quelli che il calcio", chiamato da Fabio Fazio per commentare le partite della Juventus, di cui era grandissimo tifoso. Viveva a Bedizzole in provincia di Brescia.