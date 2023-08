Earth Overshoot day: sono finite le risorse 2023 del pianeta Terra, in Italia esaurite il 15 maggio

La giornata odierna segna la fine di tutte le risorse della Terra disponibili per il 2023. Sono state tutte bruciate, consumate, spesso dilapidate. Da questo momento in poi, per tutto l'anno, siamo in debito con il Pianeta. Cade quest'anno il 2 agosto l'Earth Overshoot day, in anticipo rispetto allo scorso anno e sempre prima da diverso tempo. Nel 1973 cadeva il 3 dicembre; nel 2003 il 12 settembre, nel 2013 il 3 agosto. Nel 2022 era il 28 luglio.

È una gara verso un primato negativo nella quale l'Italia è piazzata bene: l'Overshoot Day dell'Italia è caduto quest'anno il 15 maggio. Attualmente ai ritmi italiani servirebbero 2,8 pianeti Terra per soddisfare i bisogni collettivi. E ne servirebbero 5 se tutti vivessero come un cittadino USA. In media a livello globale, secondo i calcoli del Wwf, stiamo consumando l'equivalente di 1,7 pianeti all'anno, che potrebbero diventare 2 entro il 2030.

Arrestare la corsa è difficile ma si può: "Dobbiamo rimanere in pista con il Green Deal per spostare" in avanti "la data" dell'Earth Overshoot Day, dice il commissario europeo per l'Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ricordando che "economia circolare, ripristino della natura, energie rinnovabili fanno tutti parte dell'equazione". Certo, economicamente, disaccoppiare la crescita dal consumo di risorse non è facile. Schroders, uno dei principali gruppi finanziari globali, osserva che "è più facile a dirsi che a farsi, visto che il Pil e la nostra impronta ecologica hanno una correlazione del 96%, ma individua la strada dell' economia circolare", come un'opportunità per gli investitori, "uno dei più forti trend di crescita secolare dei prossimi decenni".

Il consumo del Pianeta ha un conto molto salato. Nei primi sei mesi di quest'anno le perdite economiche derivanti da disastri naturali, a livello globale hanno raggiunto i 194 miliardi di dollari, ovvero già il 60% del totale annuale medio globale, la quinta perdita più alta mai registrata e la maggiore dal 2011. E solo l'alluvione in Emilia Romagna ha provocato danni per 9 miliardi.

In Italia le attività quotidiane che hanno maggior impatto, secondo il Global Footprint Network, sono i consumi alimentari (25% del totale) e il settore dei trasporti (18%). A livello globale per raggiungere l'obiettivo dell'IPCC delle Nazioni Unite di ridurre del 43% le emissioni di gas serra a livello mondiale entro il 2030 (rispetto al 2010) sarebbe necessario spostare in avanti l'Earth Overshoot Day di 19 giorni all'anno per i prossimi sette anni.

Invertire la rotta è possibile. "Abbiamo ormai molte soluzioni mirate per invertire il sovrasfruttamento delle risorse e sostenere la rigenerazione della biosfera nella quale viviamo", spiega Eva Alessi, responsabile Sostenibilità del WWF Italia. "Anche solo mettere mano ai sistemi alimentari potrebbe ridurre il nostro debito: se sostituissimo il 50% del consumo globale di carne con alimenti di origine vegetale, sposteremmo l'Overshoot Day di 7 giorni (considerando la CO2 e l'uso di suolo); se mangiassimo carne proveniente da allevamenti biologici o estensivi guadagneremmo altri 5 giorni; se acquistassimo localmente l'80% del nostro cibo, sposteremmo la data di 2 giorni circa".