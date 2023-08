Mastella contro Ben Hur, lo scontro Musk-Zuckerberg diventa una sfida all'ultima location

Il combattimento di arti marziali miste in una gabbia (Mma) tra Elon Musk e Mark Zuckerberg , entrambi appassionati del genere, si terrà in Italia in un luogo che “parli di Roma”. Tutti e due sono molto legati alla Città Eterna. Il primo cita spesso le imprese degli antichi romani, il secondo ha più volte raccontato la sua “ossessione” per l'impero nata sui banchi di scuola tanto da chiamare le tre figlie con nomi ispirati a Roma.

Ma dove esattamente? Se il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, propone l'Anfiteatro, che peraltro vanta più di un precedente illustre a partire dal Live in Pompeii dei Pink Floyd registrato nel 1971, arrivano oggi anche altre auto-candidature eccellenti. Da Cinecittà World, il parco tematico del cinema e della tv, che mette sul tavolo il maestoso set di Ben Hur, che si trova all'interno del nuovo parco a tema storico Roma World, fino al teatro romano di Benevento proposto dal sindaco Clemente Mastella: "potrebbe essere una location perfetta" ha detto. "Il nostro Teatro romano è un gioiello che ha già incantato i protagonisti del Premio Strega. Invito il ministro Sangiuliano a riflettere su questa incredibile possibilità di valorizzare le aree interne campane" - prosegue Mastella - A Benevento, teatro nella storia di epocali battaglie, purtroppo allora inevitabilmente sanguinose, potrebbe oggi ospitare un altro duello che stavolta a differenza che ai tempi di Pirro e Manfredi porterebbe nessun lutto, ma solo un formidabile portato di notorietà e celebrità", conclude il sindaco di Benevento.

C'è da dire che l'AD del parco tematico Roma World, Stefano Cigarini, ha ufficializzato la proposta in modo più professionale di Mastella: “Abbiamo già recapitato un invito ufficiale in tal senso ai management di Zuckerberg e Musk, segnalando nel contempo la disponibilità al ministro della Cultura, Sangiuliano e alla presidenza del Consiglio”.

La Sicilia si propone invece tramite Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord: “Se cercate una location epica, suggestiva e incantevole Taormina c’è!". Roberto Occhiuto, governatore della Calabria, si candida telefonando a Sangiuliano: ”La nostra Regione, culla dei Bronzi di Riace, ha tutte le carte in regola storiche, culturali e sociali per poter raccogliere la sfida".