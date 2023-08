L'Ecuador domani al voto per scegliere il presidente (e se proseguire le trivellazioni in Amazzonia)

Vigilia elettorale per l'Ecuador, che domani andrà alle urne a scegliere il suo nuovo presidente. Nella stessa occasione, i cittadini del Paese sudamericano si dovranno esprimere anche su due referendum cruciali per il futuro della politica ambientale dello Stato. Gli elettori dovranno infatti decidere se far proseguire lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi all'interno del Parco Nazionale Yasuni, nell'Amazzonia ecuadoriana, e l'estrazione nelle miniere d'oro nelle foreste del Choco Andino, in prossimità della capitale Quito. Le consultazioni sono state concesse dalla Corte costituzionale, contro il parere del governo. Dichiarato dall'Unesco “riserva della biosfera” nel 1989, il Parco Nazionale Yasuni e il vicino Territorio ancestrale Waorani costituiscono una delle aree con la maggiore biodiversità al mondo. Nel 2016, per i 4.800 indigeni che abitano in quella parte del “polmone verde del mondo”, l'avvio delle trivellazioni petrolifere, nell'ambito del triplice progetto Ishpingo, Tambococha e Tiputini (Itt), noto anche come “Blocco 43”, si è trasformato in una guerra per la sopravvivenza.

Gettyimages Il Parco Nazionale Yasuni

Lo sfruttamento nello Yasuni era stato avviato dall'allora presidente socialista Rafael Correa, dopo aver visto fallire la sua innovativa proposta ai Paesi più ricchi, di condividere i costi della salvaguardia ambientale, col pagamento all'Ecuador di 3,6 miliardi di dollari (la metà di quanto si stimava avrebbe fruttato il petrolio) per evitare l'avvio dei pozzi del Blocco 43. Secondo il direttore generale della compagnia petrolifera statale Petroecuador, Ramon Correa Vivanco, “nel 2022, il ‘Blocco 43-Itt’ ha generato una rendita di 1,2 miliardi di dollari” e uno stop all'estrazione del greggio significherebbe minori entrate per le casse dello Stato per circa 14 miliardi di dollari in 20 anni.

Ap Fernando Villaviciencio poco prima di essere ucciso, lo scorso 9 agosto

Il Paese va alle urne, ancora sotto choc per l’omicidio di Villavicencio Quello che si appresta a recarsi alle urne è un Paese ancora sotto-choc per l'assassinio del candidato presidenziale Fernando Villaviciencio, ucciso il 9 agosto durante un comizio a Quito. L'omicidio ha evidenziato la recente trasformazione dell'Ecuador da Paese pacifico e relativamente tranquillo a snodo cruciale del traffico internazionale di droga. La campagna elettorale si è chiusa l’altroieri, con la sicurezza al centro delle promesse di tutti gli otto candidati alla presidenza. Ma non è chiaro che peso avrà la morte di Villaviciencio sul risultato finale, dato che per legge i sondaggi sono vietati dal 10 agosto, il giorno dopo l’assassinio. La favorita fino all’ultimo è stata Luisa Gonzales, del movimento Rivoluzione cittadina dell'ex presidente Correa. Intervenuta a Guayaquil, città più popolosa e maggiore porto del Paese, ha promesso “una mano dura” contro la delinquenza e “una mano solidale” verso la popolazione. Gonzales promette di rafforzare le forze di scurezza e la collaborazione anticrimine con la Colombia. Il Movimento Costruire di Villaviciencio ha scelto il giornalista Christian Zurita come nuovo candidato: questi era accanto al politico ucciso, sul palco, al momento dell’attentato. I due hanno condiviso diverse battaglie contro la corruzione e il narcotraffico, lavorando a varie inchieste giornalistiche sul crimine organizzato. Molti candidati hanno chiuso la campagna elettorale andando ai comizi con un giubbotto antiproiettile. Così hanno fatto Daniel Noboa, dell'alleanza Adn, e il leader indigeno Yaku Peretz. L'imprenditore Jan Topic ha parlato a Guayaquil, mentre l'ex vicepresidente Otto Sonnenholzner ha chiuso la campagna a Machala.

gettyimages Luisa Gonzales, candidata presidente

Snodo dei traffici di droga verso l’Europa, l’Asia e l’Australia 18 milioni di abitanti, affacciato sul Pacifico all’altezza dell’Equatore (da cui deriva il suo nome), l’Ecuador è il principale esportatore di banane del mondo. Oggi, nelle casse di frutti caricate sui mercantili che viaggiano verso tutto il mondo, si nasconde spesso la droga. Impoverito dall'epidemia di Covid, il Paese, che già aveva un problema di corruzione nella politica, è stato infiltrato dalle gang di narcotrafficanti messicani e colombiani, precipitando in una grave spirale di violenza. Nei primi sei mesi dell'anno, secondo i dati della polizia nazionale, ci sono stati 3.568 morti violente, il 70% in più dell'anno precedente. L'Ecuador, ha denunciato il presidente colombiano Gustavo Petro, è lo snodo principale che porta la cocaina prodotta in Colombia verso Europa, Asia e Australia. Un rapporto pubblicato a marzo dall'Ufficio Onu per la droga e il crimine segnalava la presenza in Ecuador di gruppi criminali dei Balcani e anche italiani per gestire il traffico di stupefacenti verso il Vecchio Continente.

ap Guillermo Lasso, il presidente uscente