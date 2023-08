Elon Musk fischiato al torneo di videogame. Il pubblico urla: "Ridacci Twitter"

Elon Musk ha mosso i suoi primi passi “tecnologici” a dodici anni grazie a un Commodore 64 e alla passione per i videogiochi. Eppure sembra che non sia molto popolare nella comunità dei “gamer”, almeno tra quelli che si sono riuniti sabato per assistere alla finale del Valorant World Championship a Los Angeles.

Durante l'evento, la telecamera lo ha inquadrato per una manciata di secondi mentre partecipava al torneo con uno dei suoi figli e la folla ha iniziato a fischiare prima di sfociare nel coro: “Bring Back Twitter”, “Ridacci Twitter”.