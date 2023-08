Elon Musk annuncia che pagherà a chiunque le vertenze di lavoro causate dai tweet

Elon Musk ha annunciato che la sua società di social media X fornirà assistenza legale a chiunque venga trattato ingiustamente dal proprio datore di lavoro per la propria attività sulla sua piattaforma di social media. Gli utenti, tra cui molte celebrità e altri personaggi di spicco, si sono occasionalmente trovati in difficoltà con i loro datori di lavoro per cose controverse che hanno pubblicato, apprezzato o ritwittato sulla piattaforma, precedentemente nota come Twitter.

"Se sei stato trattato ingiustamente dal tuo datore di lavoro a causa della pubblicazione o del gradimento di qualcosa su questa piattaforma, finanzieremo le spese legali", ha scritto sul sito. "Nessun limite. Per favore, faccelo sapere", ha aggiunto senza però fornire dettagli su come gli utenti potrebbero richiedere i loro soldi.