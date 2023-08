Musk vs. Zuckerberg: dove, come e quando si sfideranno? Le ipotesi: Pompei, Capua, Verona

Il ministro ha poi sottolineato come l’evento sarà “anche l’occasione per promuovere su scala planetaria la nostra storia e il nostro patrimonio archeologico, artistico e culturale”.

“Ho avuto una lunga e amichevole conversazione con Elon Musk, abbiamo parlato della comune passione per la storia dell’antica Roma. Stiamo ragionando sul modo in cui organizzare un grande evento benefico e di evocazione storica, nel rispetto e nella piena tutela dei luoghi. Non si terrà a Roma. Ma soprattutto è previsto che un’ingente somma, molti milioni di euro, sia devoluta a due importanti ospedali pediatrici italiani per il potenziamento delle strutture e la ricerca scientifica”, ha detto Sangiuliano.

L’ anfiteatro di Pompei è uno dei più antichi edifici per spettacoli dei gladiatori : fu costruito poco dopo il 70 a.C. (il Colosseo nell’80 d.C.), per volontà dei magistrati Caius Quinctius Valgus e Marcus Porcius.

"Sarebbe il luogo più adatto, lo spero proprio", dice il sindaco all'ANSA. "Il sito archeologico di Pompei - afferma Lo Sapio - attira di per sé l'attenzione mondiale e negli ultimi tempi, anche grazie agli eventi di rilievo internazionale che vi si allestiscono, sta riscuotendo un interesse strepitoso. Non posso che auspicare che la scelta da parte del ministro Sangiuliano, come location del combattimento tra questi due colossi dei social ricada proprio su Pompei. Rappresenterebbe per noi un ulteriore valore aggiunto, dopo che proprio qui l'altro giorno è stato presentato il logo della candidatura della Cucina italiana a patrimonio Unesco. L'Anfiteatro di Pompei sarebbe proprio il luogo più adatto a questo evento straordinariamente originale, che mai avrei immaginato. E' la prova che qui si sta lavorando bene e continueremo così".

Visto che non combatteranno a Roma, tra le location in pole position c'è Pompei , conosciuta in tutto il mondo e particolarmente attrattiva per gli americani. Una scelta, auspicata dal sindaco Carmine Lo Sapio, che propone l'Anfiteatro, che peraltro vanta più di un precedente illustre a partire dal Live in Pompeii dei Pink Floyd registrato nel 1971.

Il combattimento di arti marziali miste in una gabbia (Mma) tra Elon Musk e Mark Zuckerberg, entrambi appassionati del genere, si terrà in Italia in un luogo che “parli di Roma” . Tutti e due sono molto legati alla Città Eterna. Il primo cita spesso le imprese degli antichi romani, il secondo ha più volte raccontato la sua “ossessione” per l'impero nata sui banchi di scuola tanto da chiamare le tre figlie con nomi ispirati a Roma.

Restando in Campania, una possibile location potrebbe essere l'anfiteatro Capuano, oggi sito a Santa Maria Capua Vetere, secondo per dimensioni solo al Colosseo, al quale probabilmente servì come modello.

Infine, si potrebbe azzardare un luogo come l'Arena di Verona, costruita nel I secolo d.C. per assistere ai combattimenti dei gladiatori. È il terzo anfiteatro romano per grandezza tra quelli ancora esistenti e viene utilizzato in estate per l'opera, concerti ed eventi, oltre a essere simbolo della città.

La data della sfida

La data in cui vedremo Elon Musk esibirsi nella tanto autocelebrata “mossa del tricheco” non è ancora nota.

Zuckerberg, cintura blu di Ju Jitsu e recente vincitore di medaglie, ha proposto il 26 agosto , ma pare che il rivale non sia ancora in perfetta forma fisica: potrebbe doversi prima sottoporre a un piccolo intervento alla spalla. In questo caso potremmo dover aspettare qualche mese. Qualcuno azzarda come possibile data quella delle Idi di Marzo, il 15 marzo, noto come il giorno in cui fu assassinato Giulio Cesare…

Musk per adesso non scioglie la riserva, fa però sapere, sempre via X, che si sta già allenando con il suo sparring partner preferito…