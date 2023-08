Emergenza nella manovra di pre-allunaggio della sonda Luna 25

È stata rilevata una "emergenza" durante una manovra della sonda russa Luna-25 prima del suo atterraggio sulla Luna. Lo ha dichiarato l'agenzia spaziale russa Roscosmos. "La spinta è stata rilasciata per trasferire la sonda sull'orbita di pre-atterraggio", si legge nel comunicato, e "durante l'operazione, si è verificata una situazione di emergenza a bordo della stazione automatica, che non ha permesso di effettuare la manovra entro le condizioni specificate". Si tratta della prima missione russa di questo tipo in quasi 50 anni.



Il lander (veicolo d'atterraggio) è stato collocato con successo nell'orbita lunare mercoledì dopo essere stato lanciato dal cosmodromo di Vostochny, nell'Estremo Oriente del Paese. Roscosmos non ha detto se l'incidente avrebbe ritardato l'atterraggio, previsto per lunedì, a nord del cratere Boguslawsky sul polo sud lunare. A giugno, il capo della Roscosmos, Yuri Borisov, ha dichiarato al presidente russo Vladimir Putin che tali missioni sono "rischiose", con una probabilità di successo stimata intorno al 70%. La sonda dovrebbe rimanere sulla Luna per un anno, con il compito di raccogliere campioni e analizzare il suolo.