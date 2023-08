Eurostat: inflazione nell'Eurozona confermata in calo al 5,3% a luglio

L'inflazione nell'area euro è scesa a luglio al 5,3% rispetto al 5,5% di giugno. Lo ha reso noto Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, confermando la stima flash pubblicata alla fine di luglio. Un anno prima il tasso era dell'8,9%.

L'inflazione annuale dell'Unione Europea è stata del 6,1% a luglio 2023, in calo rispetto al 6,4% di giugno. Un anno prima il tasso era del 9,8%.

I tassi annuali più bassi sono stati registrati in Belgio (1,7%), Lussemburgo (2,0%) e Spagna (2,1%). I tassi annuali più elevati sono stati registrati in Ungheria (17,5%), Slovacchia e Polonia (entrambi 10,3%).

Rispetto a giugno, l'inflazione annuale è diminuita in diciannove Stati membri, è rimasta stabile in uno ed è aumentata in sette.

A luglio, il contributo maggiore al tasso d'inflazione annuale dell'area dell'euro è venuto dai servizi (+2,47%), seguiti da alimentari, alcolici e tabacco (+2,20%), beni industriali non energetici (+1,26%) ed energia (-0,62%).