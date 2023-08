Evergrande torna agli scambi a Hong Kong: tonfo a -78,79%

Evergrande, lo sviluppatore immobiliare cinese più indebitato al mondo, torna agli scambi alla Borsa di Hong Kong dopo la sospensione di 17 mesi e chiude la seduta con un tonfo del 78,79%, a 0,35 dollari di Hk.

Ieri,il gruppo di Shenzhen, alle prese con una difficile ristrutturazione, ha annunciato di aver chiuso il primo semestre 2023 con perdite nette per 33 miliardi di yuan (circa 4,5miliardi di dollari), dimezzando il rosso di 66,4 miliardi registrato nell'analogo periodo di gennaio-giugno 2022 grazie all'aumento delle entrate.

La società ha anche deciso all'ultimo minuto di prorogare il termine per votare il suo piano di ristrutturazione del debito offshore, previsto per oggi, ma che invece avrà luogo il 25 e 26 settembre.

In un comunicato, la società cinese ha motivato la sua decisione con la speranza che i creditori "considerino, comprendano e valutino" i termini dei piani, oltre a concedere a Evergrande ulteriore tempo per valutare i recenti sviluppi del gruppo, compresa la ripresa dei negoziati.

Il 18 agosto, Evergrande ha presentato istanza di protezione ai sensi del capitolo 15 della legge fallimentare degli Stati Uniti al fine di proteggere i beni della società negli Stati Uniti, mentre procedono le trattative di ristrutturazione della società ad Hong Kong e nelle Isole Cayman. Evergrande ha presentato un piano per la ristrutturazione della maggior parte del suo debito offshore lo scorso marzo e a metà agosto aveva deciso di rinviare il voto a oggi.

Il gruppo cinese ha comunicato ieri al mercato i risultati della prima metà dell'anno, in cui ha registrato una perdita netta di 33.012 milioni di yuan (4.191 milioni di euro), la metà di quanto perso nello stesso periodo del 2022. Il fatturato è invece salito nel semestre a 128.067 milioni di yuan (16.256 milioni di euro), + 43% sullo scorso anno. Alla fine della prima metà del 2023, le passività di Evergrande hanno superato i 2.380 miliardi di yuan (302 miliardi di euro), il 2% in meno rispetto alla fine del 2022. Evergrande ha pubblicato a luglio - in ritardo - i conti per gli anni 2021 e 2022, in cui la società ha registrato perdite per un importo complessivo di 581,2 miliardi di yuan (73,8 miliardi di euro al cambio attuale).

Nello specifico, il colosso immobiliare cinese ha subito perdite per 476.095 milioni di yuan (60.431 milioni di euro) nell'esercizio 2021, una perdita scesa nel 2022 a 105.116 milioni di yuan (13.372 milioni di euro). Nell'anno finanziario 2020, il gruppo cinese aveva registrato un utile netto di 8.076 milioni di yuan (1.027 milioni di euro).