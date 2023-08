Ex capo partito statale scarica su Trump. Domani l'arresto del tycoon ad Atlanta

Prime crepe tra Donald Trump e i suoi 19 co-imputati nel procedimento sul tentato ribaltamento del voto in Georgia: l'ex presidente del partito repubblicano della Georgia, David Shafer, che guidò la delegazione statale dei 16 falsi elettori, ha affermato in un atto giudiziario che lui e i falsi elettori "agirono su ordine del presidente in carica e di altri dirigenti federali". A differenza di Trump e di altri imputati, Shafer non faceva parte del governo federale ma i suoi avvocati sostengono che gli ordini gli arrivarono dall'alto.

E anche un ex dipendente del tycoon fa un passo indietro. L'uomo incaricato del monitoraggio delle telecamere di sicurezza a Mar-a-Lago ha ritrattato la sua testimonianza al gran giurì e implicato l'ex presidente ed altri in ostruzione di giustizia. Secondo i media americani, l'uomo - descritto nelle carte in tribunale come 'Trump Employee 4' - aveva inizialmente testimoniato di non essere al corrente di tentativi dell'ex presidente di cancellare i video di Mar-a-Lago.

Dopo aver cambiato legale, però, ha ritrattato e descritto i presunti sforzi per cancellare le prove legate all'indagine sulle carte segrete a Mar-a-Lago, una di quelle per cui Trump è incriminato.

Donald Trump - come annunciato con oltre 48 ore di anticipo - si consegnerà domani, giovedì 24 agosto, in Georgia. Dovrebbe farlo - secondo indiscrezioni di stampa - in serata, nel prime time televisivo così da attirare maggiore attenzione.