Gp Olanda, Verstappen: "Correre in casa è speciale, voglio continuare a vincere"

Dopo la lunga pausa estiva ricomincia il circo della Formula 1. E' tutto pronto per Max Verstappen. Il campione del mondo punta ad allungare la striscia di vittorie consecutive e nuovi record. visto che domenica gioca in casa, in Olanda: “La mia estate? Mi sono rilassato e ho passato il tempo con la mia famiglia. Ho dormito parecchio, staccato abbastanza dal resto. Correre qui, in casa, per me rappresenta un grande appuntamento speciale. Di sicuro molto divertente. Vogliamo cercare di continuare a fare quanto realizzato nella prima parte della stagione, ma non si può dare nulla per certo. Record imbattibilità? In realtà guardiamo soprattutto a mettere la macchina migliore in pista per vincere”.

In casa Ferrari, intanto, si cerca ancora di capire come migliorare la monoposto. Alti e bassi, sempre a caccia della red Bull lontana anni luce. Unico obiettivo per la casa di Maranello: diminuire il gap e tornare ad essere competitivi dalla prossima stagione. Carlos Sainz lo ammette, in conferenza stampa alla vigilia del Gp 'orange': "Quest'anno è mancata costanza, problema su cui ci stiamo concentrando. Il lato positivo - spiega lo spagnolo - è la buona performance in qualifica, ma dobbiamo concentrarci sul rendere la macchina più veloce in gara. Lo spirito è quello di capire sempre meglio la macchina, il regolamento e cosa ci manca rispetto alla Red Bull. Un lavoro per dare una svolta alla stagione e metterci nelle migliori condizioni per il 2024".

Anche Charles Leclerc conferma che sarà "molto difficile" per qualsiasi squadra raggiungere la Red Bull prima delle novità regolamentari previste per il 2026: "Questo è ciò su cui stiamo cercando di lavorare, ma sicuramente hanno un margine davvero ampio e sarà molto difficile prenderli. I divari sono molto più notevoli in gara che in qualifica, ecco perché stiamo tutti lavorando sul passo gara, perché la Red Bull è molto più avanti. C'è ancora molto lavoro da fare - prosegue - Abbiamo alcuni sviluppi nelle prossime gare che possono aiutarci a fare un passo avanti ma anche con questa vettura possiamo avere qualche sorpresa inaspettata, un piccolo cambiamento può avere un grande effetto. E speriamo che sia così anche per noi".