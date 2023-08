Fantastico Sinner, trionfa a Toronto battendo De Minaur in 2 set: è il suo primo Masters 1000

"Mi è piaciuto come ho gestito questa situazione – dice ancora Sinner -, affrontando con la giusta attitudine ogni avversario. Non nego di aver sentito la pressione, ma penso di averla gestita bene cercando di giocare punto a punto e trattando tutti con il giusto rispetto sul campo".

Per Sinner, nato a San Candido, che festeggerà 22 anni il 16 agosto, era l'undicesima finale della carriera, la quarta della stagione e la terza in un Masters 1000. Per l'azzurro in bacheca, prima di stasera, sette trofei, dei quali sei Atp 250 e un 500. Tre invece le sconfitte all'ultimo atto per l'altoatesino, due quest'anno e due nei Masters 1000. Per De Minaur, nato a Sydney, 24enne, invece, era la quattordicesima finale. Fin qui l'australiano ha vinto un 500 e sei 250 (uno quest'anno); mentre ha perso in sei occasioni all'ultimo atto (due volte nel 2023). Per lui quella persa stasera era la prima finale in un Masters 1000. In tutto sono ora 83 i successi italiani nei tornei del circuito internazionale in era Open. Di questi da segnalare i due successi nei 1000 di Adriano Panatta, nel 75 a Stoccolma e nel 76 a Roma, e quello di Fabio Fognini, campione a Monte Carlo nel 2019, raggiunti ora nell'elite dei vincitori dei tornei "1000" da Sinner.