FerragOstia 2023, per un Ferragosto di danza, arte di strada, colori e suoni

Un'occasione speciale per conoscere Ostia Antica con le sue ricchezze storiche, artistiche e paesaggistiche. La settima edizione di “Ferragostia Antica”, iniziativa gratuita promossa da Roma Capitale, torna protagonista dell’Estate Romana. Partita l’8 si svolgerà fino al 15 agosto, in un alternarsi di inedite narrazioni, singolari visite guidate e performative dei luoghi, a piedi e in bici, e l’allestimento suggestivo di spettacoli multidisciplinari all’interno del Borgo Rinascimentale, con un giorno dedicato al circo-teatro, uno alla musica e uno alle contaminazioni tra arti, per riscoprire il patrimonio artistico e culturale, immergendosi in una settimana di danza, arte di strada e musica.

Le visite guidate performative permettono di attraversare a piedi e in bicicletta, luoghi la cui apertura al pubblico è una rarità; un’occasione per esplorare pezzi di storia sconosciuti ai più.

Oggi, 11 agosto sarà possibile immergersi in un affascinante racconto che permette di conoscere ed esplorare i martiri-eroi di Ostia: dalla prima comunità cristiana di Pianabella (sito aperto proprio per la manifestazione), passando per Santa Monica e Sant’Agostino e arrivando a coloro che effettuarono la bonifica di Ostia, Isola Sacra e Maccarese, dando la vita per assicurare la rinascita di un territorio abbandonato da secoli.