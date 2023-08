Ferragosto, Coldiretti: torna il picnic per 7,5 milioni italiani

Lungo la penisola torna la tradizione del picnic con circa 7,5 milioni di italiani che hanno scelto di trascorrere il giorno di Ferragosto all’aria aperta con grigliate, sul posto o piatti portati da casa, spinti dal clima favorevole ma anche per combattere il caro prezzi. È quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia peraltro che quasi un italiano su due (48%) non resta a casa per il “capodanno” d’estate.

Il 20 per cento degli italiani passerà la giornata in un clima di relax e convivialità a casa di parenti e amici, e una percentuale poco più bassa (il 19%) farà il pranzo in ristoranti, pizzerie, trattorie, sagre.

Sono circa mezzo milione i vacanzieri che - rileva la Coldiretti - hanno scelto di trascorrere il ferragosto 2023 in agriturismo all’insegna della buona tavola e del relax all’aria aperta, sulla base delle indicazioni di campagna amica. Se la cucina è una delle ragioni principali per scegliere l’agriturismo, sono sempre più spesso offerti programmi ricreativi come l’equitazione, il tiro con l’arco, il trekking ma non mancano attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici".