Ferragosto, i consigli per chi si mette in viaggio

Ferragosto, tempo di vacanze e di viaggi e - spesso - di code stradali e, purtroppo, di incidenti. Fondamentale per evitarli la collaborazione di tutti coloro che si mettono al volante.

Viabilità Italia, che monitorerà costantemente le condizioni di percorribilità della rete viaria di interesse nazionale, richiama l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino una guida prudente e rispettosa delle norme di comportamento stradale, informandosi preventivamente sulle condizioni di traffico attese ed in atto.

Sul sito internet della Polizia di Stato, oltre al Piano esodo estivo, è disponibile un decalogo di consigli per coloro che vorranno prendere a noleggio un caravan, al fine di viaggiare in sicurezza e non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa di settore (https://www.poliziadistato.it/articolo/2899649450b206fbd445483372).

Consigli per chi si mette in viaggio:

• prima di partire:

- verificare l'efficienza del veicolo;

- sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l'autovettura;

- individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali;

- evitare pasti abbondanti e bevande alcoliche;

- essere sufficientemente riposati;

- tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico, non potendosi escludere locali disagi o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti.

• durante il viaggio:

- tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori;

- utilizzare per i bambini gli appositi "seggiolini";

- non distrarsi durante la guida (con il telefonino, la radio, la sigaretta, ecc.);

- fare soste frequenti;

- moderare la velocità;

- mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che ci precede;

- usare prudenza nei sorpassi;

- non impegnare mai la corsia di emergenza, se non nei casi di necessità;

- sulle autostrade a tre corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia, a destra.

Inoltre abbandonare un animale per strada è un reato, punito con la reclusione fino a un anno e un’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Qualora si dovesse vedere un cane abbandonato o qualcuno che lo abbandona, chiamare il Numero unico europeo di emergenza 112 o il 113. Un animale domestico lasciato in strada o autostrada, oltre ad essere destinato a morte certa, può essere un grave pericolo per la circolazione e per gli altri utenti della strada.