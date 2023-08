Fitch declassa gli Usa, borse in forte calo

Borse in netto calo, dall'Asia all'Europa, dopo l'abbassamento da parte dell'agenzia di rating Fitch del rating sul debito degli Stati Uniti dalla tripla A, il valore massimo, a doppia A+.

Questo per il «previsto deterioramento fiscale nei prossimi tre anni» e perché, scrive l'agenzia, «i ripetuti stalli politici sul limite del debito e le risoluzioni dell'ultimo minuto hanno eroso la fiducia nella gestione fiscale». Il declassamento del debito statunitense era stato deciso nel 2011 anche dall'agenzia Standard & Poors.

La segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, si è detta «fortemente in disaccordo», definendo la modifica di Fitch «arbitraria» e «basata su dati obsoleti».

La reazione sui mercati: netti cali degli indici azionari asiatici, -2,27% per il Nikkei Tokyo e -2,29% per l'Hang Seng di Hong Kong.

Anche i mercati europei aprono in calo di circa un punto percentuale (Ftse Mib -0,97%, Londra -0,88%, Francoforte -1,11%) e anche i future sugli indici di Wall Street sono negativi (-0,50% per quello sull'S&P500). La giornata di ieri si è chiusa con dei ribassi di poco meno dell'1%, ma dopo un luglio di forti rialzi , +5% per la borsa di Milano.

Si apprezzano alcuni classici beni rifugio, sebbene i picchi della notte si siano in parte ridimensionati. Il dollaro scende di mezzo punto percentuale nei confronti dello Yen giapponese, un classico porto sicuro. L'oro sale dello 0,27% e vale poco meno di 1.950 dollari all'oncia. Si apprezza anche il Treasury, il titolo di Stato americano decennale, il cui rendimento scende di 4 punti base.