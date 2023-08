Fitto: "Pnrr, gli interventi restano garantiti nel loro finanziamento"

"Venerdì la Commissione Ue ha dato il via libera alle proposte che il governo ha messo in campo sia relativamente all'approvazione della terza rata, con modifiche, che alla quarta. E' stato un lavoro molto complesso e articolato" su cui c'è stato un "apprezzamento pubblico da parte di molti esponenti Ue. Il coordinamento e il confronto costante con l'Ue sta producendo dei risultati positivi".

Così il ministro degli Affari europei, Raffaele Fitto, nelle comunicazioni che si stanno tenendo alla Camera sulla revisione complessiva degli investimenti del Pnrr.

Al termine dell'intervento del ministro ci sarà un dibattito, seguito dalle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni presentate dai gruppi parlamentari.

La terza e quarta rata

"All'atto di insediamento del governo abbiamo verificato 25 obiettivi raggiunti e gli altri da raggiungere, è stato un lavoro molto complesso che ha visto 47 modifiche con interventi normativi e amministrativi. Sono stati raggiunti 54 obiettivi, spostandone uno sulla quarta rata, quello sulle residenze per studenti universitari. Questo ha comportato un accordo serio e costruttivo con la Commissione Ue, apprezzato reciprocamente".

"Non considero positiva la costruzione di una polemica su questi obiettivi", ha aggiunto. "Il lavoro fatto sulla terza e quarta rata ci insegna che le questioni vanno risolte preventivamente. Si devono evitare le situazioni come quelle accadute sul piano urbano integrato che cofinanziava anche gli stadi di Firenze e Venezia. Quei progetti risultavano un obiettivo raggiunto ma la Commissione Ue ci ha spiegato successivamente la inammissibilità di quelle proposte".

"Il lavoro sulla terza rata ci insegna che bisogna costruire soluzioni prima che si arrivi al problema. La quarta rata passerà da 16 miliardi a 16,5 con il recupero delle risorse di un obiettivo della terza rata spostato alla quarta. Si avvia una fase che concluderà il suo iter entro il 2023 e consentirà di ricevere 35 miliardi, ovvero l'intera somma prevista". Fitto quindi specifica: "Questo lavoro fatto negli ultimi mesi ci deve accompagnare - ha continuato - dalla quinta alla decima rata. Dobbiamo avere un approccio corretto che ci ponga in modo completo rispetto alla scadenza del piano, giugno 2026".

Nessuna interruzione

"Ai sindaci dico che non c'è nessuna interruzione, gli interventi vanno avanti". Così il ministro agli Affari Europei, Coesione, Sud e Pnrr. "Stiamo garantendo il finanziamento per tutti gli interventi" ha proseguito. "Gli interventi saranno oggetto di confronto con la Commissione Ue e noi proporremmo delle modifiche. Una serie di questi interventi vanno spostati su altre fonti di finanziamento".

Le polemiche su asili nido e beni confiscati alle mafie

"Sugli asili nido il dibattito è surreale visto che non c'è alcuna responsabilità del governo. Abbiamo trovato 900 milioni aggiuntivi per un bando, altro che tagli", ha chiarito il ministro che è intervenuto anche sulla "polemica sui beni confiscati alle mafie: non è vera, è strumentale. Questo intervento prevede la valorizzazione dei beni confiscati per 300 milioni soprattutto nelle regioni del sud e stabilisce che il tempo avrebbe dovuto essere anticipato a giugno 2023".