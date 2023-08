Monza, Sainz: "Sogno un podio per i nostri tifosi", Leclerc: "Verstappen si può battere"

La Formula Uno arriva in Italia. O meglio, il Gp d'Italia fa tappa a Monza. In attesa dello start, domenica alle 15, nel pomeriggio ‘Il Volo’ è stato invitato a cantare l’inno di Mameli accompagnato dalla banda della Polizia di Stato, sulla griglia di partenza davanti ai piloti, prima dello spettacolo delle Frecce Tricolore.

Charles Leclerc, alla vigilia del weekend sul circuito italiano: "Ogni anno che veniamo qui a Monza è un feeling particolare, si vede che c'è tanta passione. E' qualcosa di speciale. La vittoria del 2019? Adesso bisogna rinnovarla, quest'anno sarà difficile con questa Red Bull ma con la spinta dei tifosi tutto è possibile. Faremo di tutto, non siamo in una situazione facile in questo momento ma a a Monza può succedere di tutto. Non è sempre stata la macchina più veloce ad aver vinto. Faremo di tutto per vincere - e aggiunge - Max è vulnerabile? É battibile, ci dobbiamo lavorare, possiamo rifarlo come l'anno scorso. C'è un distacco importante ma non irrecuperabile, certamente non per quest'anno. Ma la mettiamo tutta per ribatterlo in pista", ha concluso il ferrista che correrà con un casco speciale con la scritta 'One dream, one team'.

Anche Carlos Sainz, riconosce che: "Soprattutto nei momenti difficili, il sostegno dei tifosi fa la differenza. La loro presenza sempre costante ci consente di spingere ancora di più, sia in pista che in fabbrica - ha detto lo spagnolo -. Se si presenterà l'opportunità di vincere saremo i primi a coglierla. Ho imparato che in Formula 1 può davvero succedere di tutto, anche se non sarà facile ribaltare il pronostico. Sono arrivato sul podio nel 2020, quando non erano presenti i tifosi, quindi mi farebbe piacere ritrovarlo con il brivido di passione che solo Monza ti può dare.

Verstappen? Tutti sotto pressione possono sbagliare. Purtroppo non siamo mai riusciti a metterlo alle strette, ed è quello che dobbiamo fare se vogliamo batterlo".