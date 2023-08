Frane in Val d'Aosta, isolata Cervinia

Circa 5000 persone isolate, fra residenti e turisti, in una delle più belle e note località turistiche della Val d'Aosta, la notte prima di Ferragosto.

Succede in queste ore a Cervinia, dopo una frana in località Singlin che ha interrotto la strada della Valtournenche tra il capoluogo e Breuil. "Non ci sono persone coinvolte", fa sapere nella notte il comune di Valtournenche dopo i controlli dei Vigili del Fuoco.

Ditte specializzate stanno lavorando alla riapertura della strada a senso unico alternato, ma ci vorranno ore.

Ma non è l'unica situazione critica, causata dai forti temporali delle ultime ore.

I Vigili del Fuoco stanno intervenendo, oltre che nella Valtournenche, anche in Valpelline, per due frane tra Oyace e Bionaz. Sul posto sono presenti anche Corpo forestale della Valle d'Aosta, Carabinieri, Protezione civile. Anche la strada per Oyace risulta al momento chiusa, il Comune isolato. La protezione civile ha organizzato, nelle scuola e nella chiesa del paese, un ricovero per la notte per quasi 300 persone che in questi giorni dimoravano nella località. Evacuata anche una famiglia di due persone da Oyace e temporaneamente alloggiata a Valpelline.

Tra Oyace e Bionaz, sono oltre 500 le persone isolate.