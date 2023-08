Frascati, operatore ecologico muore schiacciato dal mezzo di lavoro sotto casa

Si chiamava Giovanni Criccomoro l’operatore ecologico romano rimasto schiacciato vicino la sua abitazione tra il camion della spazzatura un muretto.

Una tragedia sul lavoro che assume contorni ancora più drammatici: il 55enne era infatti tornato velocemente a casa per dare la buonanotte a una dei suoi tre figli. La bambina non riusciva a dormire senza il bacio del papà e Criccomoro stava salendo da lei per darle l’abbraccio necessario per calmarla.

L’uomo, però, non ha fatto in tempo: è stato prima travolto dal camioncino aziendale, che lo ha schiacciato contro il muro dell’abitazione in via Colle dello Stinco, a Frascati.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire: gli inquirenti devono stabilire se il dipendente della Tekneko non abbia inserito il freno a mano o se si è trattato di un guasto meccanico del mezzo, che intanto è stato sequestrato.

La CIGL, sindacato a cui apparteneva Criccomoro, scrive in una nota stampa: "Troppe volte abbiamo denunciato “incidenti” riguardanti operatori che lavorano da soli e con mezzi spesso troppo usurati, che per puro caso non hanno avuto esiti tragici come invece è accaduto a Giovanni. Da sempre chiediamo che la raccolta non avvenga con monoperatore, in modo che ci sia sempre un operatore alla guida a garantire la sicurezza dei mezzi durante le operazioni, da sempre chiediamo che ci sia, da parte delle Aziende e dei Comuni proprietari del Servizio, la giusta attenzione verso le condizioni dei mezzi utilizzati per la raccolta. Alle aziende ed ai Comuni diciamo basta con scelte che fanno risparmiare soldi sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori"

Le immagini che rimbalzano sui social raccontano il viso di un uomo buono, affettuoso, fisicamente imponente – era soprannominato Hulk: “Professionalmente impeccabile, cordiale nei rapporti. Ci mancherai”. Descritto come un grande lavoratore e profondamente dedito alla famiglia, sarà ricordato con un minuto di silenzio dal comune di Frascati.

Anche i Cobas Sarim e Cobas Igiene Ambientale si sono uniti alle condoglianze con una nota stampa: “Apprendiamo la triste notizia della morte di un nostro collega del cantiere di Frascati. Giovanni, era alle dipendenze della ditta Tekneco e stava svolgendo il turno notturno. Ci sentiamo addolorati per questa ennesima tragedia che si consuma in un luogo di lavoro e ci stringiamo forte attorno alla sua famiglia. Come Cobas Sarim Grottaferrata e Cobas Igiene Ambientale nazionale denunciamo l’ennesimo tributo di sangue sul posto di lavoro e chiediamo che si appurino rapidamente dinamiche e responsabilità dell’accaduto. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia”.