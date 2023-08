Genova, brutale aggressione di uno sconosciuto contro una donna che portava a spasso il cane

E' in condizioni molto gravi la donna di 61 anni presa a sassate da uno sconosciuto mentre si trovava ai giardini e arrivata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Galliera di Genova. I medici stanno valutando se trasferirla all'ospedale San Martino in neurochirurgia o ricoverarla in rianimazione al Galliera. Aggressore e vittima non si conoscevano, secondo le prime informazioni e i poliziotti stanno cercando testimoni che possano raccontare cosa sia successo negli istanti precedenti.

Una aggressione brutale, avvenuta in pieno giorno vicino ai giardini di via Giro del Fullo, nel quartiere genovese di Struppa. La vittima, nata in Sardegna ma residente nel capoluogo ligure in via Struppa, è adesso in coma.

Gli agenti delle volanti hanno bloccato l'aggressore, un italiano di 34 anni senza fissa dimora, con precedenti per piccoli furti. La violenza si è consumata intorno alle 13. La donna stava camminando col suo cane. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti: l'uomo ha preso una pietra di circa 20 centimetri e prima gliel'ha tirata addosso e poi si è accanito su di lei, colpendola più volte.

Una ragazza ha sentito le urla della vittima dal balcone di casa e ha chiamato i soccorsi. Nel frattempo è arrivato un ragazzo che ha inveito contro l'uomo e ha iniziato a inseguirlo filmandolo con il cellulare; l'aggressore quindi si è allontanato.

Le volanti hanno perlustrato le strade e l'hanno trovato in via Molassana, dove è stato bloccato e portato in questura, mentre la donna è stata portata in ambulanza all'ospedale Galliera. Nel tragitto le sue condizioni sono peggiorate ed è arrivata in codice rosso. La donna è stata visitata e sottoposta a tac: è in coma, con una emorragia cerebrale, la frattura del naso e una probabile frattura dell'avambraccio e polso destro. I medici stanno valutando se trasferirla al San Martino nel reparto di neurochirurgia.