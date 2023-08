Gianni Rivera: "Mi propongo per fare il ct della Nazionale. Se mi chiamano, vado subito"

Ottant'anni e non sentirli. Venerdì 18 agosto compie un importante giro di boa, ma Gianni Rivera, il Golden Boy d'Italia, non sembra subire il tempo che passa, anzi è sempre pronto a mettersi in discussione, a scendere in campo, a distinguersi come ha sempre fatto nella sua vita. Esordisce in Serie A a 16 anni, diventando presto uno dei protagonisti indiscussi del calcio italiano negli anni ‘60 e ’70. Debutta con il Milan nel 1960. E con i rossoneri passerà tutta la sua carriera. E' stato il primo a vincere il pallone d'oro nel 1969, una Coppa Intercontinentale, due Coppe dei campioni nel ‘63 e nel ’69, due Coppe delle Coppe ‘68 e ’73, tre scudetti nel ‘62, ’68 e ‘79, quattro Coppe Italia ’67, ‘72, ’73, '77, alle quali si aggiungono 501 presenze in serie A con la maglia del Milan e 122 gol, oltre al titolo di capocannoniere nel 1973 insieme con Savoldi e Pulici.

Nell'intervista rilasciata a Repubblica, si diverte e scherza sull'età che avanza: "Poi mi dico che Paul McCartney e Mick Jagger ancora cantano e che John Glenn tornò nello spazio che di anni ne aveva 77, per cui...". Un uomo, uno sportivo, un fenomeno che non ha mai voluto davvero attaccare gli scarpini al chiodo e rivela di aver ancora un sogno nel cassetto: "Sono stato allenatore in campo per venti anni, so tutto del mestiere, sono pronto, se mi chiamano, mi ci siedo volentieri. Tra l'altro, costo molto meno di Spalletti". E sulle dimissioni sconcertanti di Roberto Mancini commenta: "Molto strane, non l'ho mica capito. Credo di non essere l'unico".