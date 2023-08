Giappone, primi test su Fukushima: livelli nella norma. Tokyo presenta reclamo al G20

Il giorno dopo l'inizio del contestato sversamento nell'Oceano Pacifico delle acque trattate della centrale di Fukushima, i livelli di radioattività riscontrati nei campioni di acqua marina sono nella norma. Anzi, ampiamente al di sotto dei limiti di sicurezza. Lo assicura Tepco, la società che gestisce l'operazione, dopo i primi test "rapidi" effettuati ieri pomeriggio che confermano "che il valore analizzato è inferiore a 1.500 bequerel per litro". I becquerel per litro sono una misura della radioattività il cui limite di sicurezza è fissato a 60.000. "Continueremo a condurre analisi ogni giorno per il prossimo mese e anche dopo: fornendo spiegazioni rapide e di facile comprensione, speriamo di dissipare le varie preoccupazioni", ha spiegato il portavoce della società. Quanto all'Aiea, che aveva dato il suo ok al rilascio, gli esperti "sono presenti sul posto per fungere da occhi della comunità internazionale e garantire che lo scarico avvenga come previsto, in conformità con gli standard di sicurezza dell'AIEA", ha dichiarato il capo dell'organismo delle Nazioni Unite, Rafael Grossi, in un comunicato. I messaggi rassicuranti giungono dopo che i Paesi vicini hanno protestato contro la decisione di Tokyo, e la Cina ha bloccato le importazioni di pesce dal Giappone.

Tokyo: acqua da centrali cinesi ha più trizio di Fukushima In risposta, i media di Tokyo attaccano la politica di Pechino. Nel 2021, ognuno dei 13 impianti nucleari cinesi ha rilasciato in mare più trizio radioattivo rispetto alla quantità prevista in un anno dalla disastrata centrale di Fukushima, colpita dal disastroso sisma/tsunami dell'11 marzo 2011. La quantità annuale di trizio contenuta nell'acqua trattata e diluita che verrà rilasciata dall'impianto di Fukushima è limitata a 22.000 miliardi di becquerel, a fronte di dati del settore dell'energia atomica di Pechino secondo cui l'impianto di Qinshan, nella provincia orientale di Zhejiang, ha rilasciato 218 trilioni di becquerel di trizio nel 2021. Si tratta, ha riportato il network nipponico Nhk, di circa dieci volte la quantità massima di trizio che potrà essere scaricata dall'impianto di Fukushima Daiichi in un anno. Il governo cinese, nella dura presa di posizione dopo l'inizio delle operazioni di scarico nell'oceano, ha attaccato dicendo che l'acqua trattata presso l'impianto di Fukushima è stata usata per raffreddare il combustibile nucleare fuso, mettendo in dubbio l'autenticità e l'accuratezza dei dati relativi ai liquidi contaminati, nonché la mancanza di chiarezza sull'impatto a lungo termine sulla sicurezza alimentare e sulla salute delle persone. Nella dichiarazione diffusa dal ministero degli Esteri, inoltre, il governo cinese si oppone e condanna con fermezza lo scarichino in mare, assicurando che "adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardare la sicurezza alimentare e la salute della nostra popolazione".

Tokyo presenta un reclamo contro la Cina al G20 Il Giappone ha presentato un reclamo alla Cina durante un incontro del Gruppo del G20, a seguito del divieto totale imposto da Pechino sulle importazioni di prodotti ittici giapponesi. La misura cinese è stata adottata immediatamente dalle autorità doganali cinesi in risposta al rilascio dell'acqua trattata dalla centrale nucleare di Fukushima nell'Oceano Pacifico. Il ministro per gli Affari Esteri nipponico, Kenji Yamada, ha dichiarato ai media locali di aver formalizzato la protesta durante l'incontro dei ministri del Commercio e degli Investimenti del G20 nella città indiana di Jaipur. Yamada ha affermato che la decisione di rilasciare l'acqua ha incontrato la comprensione e il supporto da parte di molti paesi, e ha assicurato che il piano è stato introdotto da numerosi briefing messi a disposizione della comunità internazionale, condotti con estrema trasparenza. Yamada ha aggiunto che la misura adottata dalla Cina non si basa su dati scientifici ed è completamente inaccettabile, e ha esortato Pechino a revocare immediatamente il divieto.

Ap Protesta sulla spiaggia contro la decisione di sversare in mare acque trattate