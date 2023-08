Giappone, giovedì inizia lo sversamento in mare delle acque di Fukushima

L'agenzia ha specificato che manterrà una presenza in loco presso la centrale e pubblicherà dati che saranno condivisi con la comunità globale, compreso il monitoraggio delle rilevazioni in tempo reale.

L'autorizzazione alla procedura era stata data dal predecessore di Kishida, Yoshihide Suga, nell'aprile 2021, mentre il progetto era stato convalidato all'inizio di luglio dall'Agenzia per l'energia atomica (AIEA) con la garanzia che sarà sicuro per l'ambiente e la salute umana.

Lo ha annunciato il primo ministro giapponese Fumio Kishida , dopo l'ispezione della centrale in fase di smantellamento. Kishida ha anche incontrato le associazioni locali dei pescatori.

Tokyo prevede di scaricare molto gradualmente nell'Oceano Pacifico più di 1,3 milioni di tonnellate di acqua dell'impianto di Fukushima Daiichi provenienti da acque piovane, sotterranee e da iniezioni necessarie per raffreddare i noccioli dei reattori andati in fusione dopo lo tsunami che devastò la costa nord-orientale del Paese nel marzo 2011, provocando la morte di oltre 20mila persone.

L'incidente di Fukushima, a 12 anni dagli eventi, è infatti ancora in corso. Questo perché nei reattori permane il materiale fissile disciolto ad altissima concentrazione di radioattività, inavvicinabile dall'uomo e anche da gran parte dei robot. Questo va continuamente raffreddato e per tale operazione è necessaria molta acqua, che entra a contatto con il materiale radioattivo, contaminandosi a sua volta. Inoltre a questa va aggiunta l'acqua piovana che arriva nella centrale e quella che scorre naturalmente al di sotto da sottoporre a loro volta al trattamento.

Tutte queste acque sono state raccolte e preventivamente trattate per liberarle dalle sostanze radioattive, ad eccezione però del trizio, che non può essere rimosso con le tecnologie esistenti. Secondo gli esperti, tuttavia, solo dosi altamente concentrate di trizio sono dannose per la salute.

Già lo scorso mese, i quasi 1.000 serbatoi presenti sul sito erano al 98% della loro capacità.

Anche Tepco, il gestore della centrale di Fukushima, prevede uno scarico nell'oceano prolungato fino all'inizio degli anni 2050, a una portata massima di 500.000 litri al giorno e con una diluizione tale da ridurre il livello di radioattività dell'acqua ben al di sotto degli standard nazionali.