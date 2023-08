Farfalle al quarto posto nell'All Around ma si qualificano a Parigi 2024

Le azzurre della ginnastica ritmica si qualificano alle Olimpiadi di Parigi 2024 grazie al quarto posto nell'All Around conquistato ai Mondiali in corso a Valencia. Non c'è il podio ma c'è il pass per i prossimi giochi. Punteggio finale: 68.150 punti dopo una prima rotazione non perfetta (30.500) e una straordinaria seconda (37.650). Oro a Israele con 70.800 punti, argento alla Cina con 70.050, bronzo alla Spagna con 68.600.

Le ragazze di Emanuela Maccarani: Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e l'esordiente Alessia Russo, hanno centrato l'obiettivo.

L'esibizione con i cinque cerchi sulla canzone “They don’t care about us” di Michael Jackson, mentre i tre nastri e le due palle sulla melodia di “Mercy in Darkness” e “Strength of a Thousand Men”.

La capitana, Alessia Maurelli, esprime la gioia per tutto il gruppo: “La gara non è stata all'altezza delle nostre aspettative, siamo partite con un esercizio molto falloso ma poi ci siamo riprese alla grande col secondo. Va bene così, il nostro obiettivo era la qualifica. L'appuntamento col destino è rinviato di un altro anno ma a Parigi ci saremo. Un bellissimo risultato”. L'Italia è comunque terza nel team ranking, la classifica per nazioni data dalla somma degli otto esercizi individuali più i due di squadra.

Un ringraziamento e un pensiero anche a chi ha reso tutto questo possibile: "A tutto lo staff e alle persone che ci hanno sostenuto, è stato un anno difficile e questa gara lo rispecchia perché siamo partite con uno scivolone e poi ci siamo riprese alla grande. Una lezione per noi e per chi ci segue: la gara finisce quando arriva alla fine, col cuore e con l'anima si può tutto".