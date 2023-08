Finale All-Around: è di nuovo argento per Sofia Raffaeli

Oggi, nella quarta giornata dei Mondiali di ginnastica ritmica 2023, le finale dell'All-Around individuale. Sofia Raffaeli, già vittoriosa di due medaglie d’argento nelle finali di specialità alla palla e al cerchio, non è riuscita a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, ma ha ottenuto il secondo podio con la terza preziosissima medaglia d'argento. Per lei, il ticket per Parigi 2024 era già in tasca. In pedana anche Milena Baldassarri, che aveva già ottenuto anche lei un pass non nominale per le prossime Olimpiadi.

La ravennate è scesa in pedana nel primo gruppo, con la seguente rotazione: cerchio, palla, clavette e nastro. Nel secondo gruppo, Sofia Raffaeli, che si è esibita per ultima con la stessa rotazione: cerchio, palla, clavette, nastro. Esercizi al limite della perfezione, seppur con quale piccola perdita. Ma l'atleta di Chiaravalle è riuscita a dimostrare tutta la sua classe, la sua esperienza ed espressività. Le doti di una campionessa.

Il podio finale: 1.Darja Varfolomeev con 137.450), 2. Sofia Raffaeli con 135.700, 3. Daria Atamanov con 131.400.