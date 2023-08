Ginnastica, doppietta per Sofia Raffaeli: argento nel cerchio e nella palla

Doppietta d'argento per l'azzurra. Al cerchio, Sofia Raffaeli perde un gradino rispetto ai Mondiali 2022, dove vinse l'oro al cerchio, ma con il secondo posto ottiene il secondo argento iridato della storia della ginnastica italiana, dopo quello della Baldassarri al nastro nel 2018. Per la stella di Chiaravalle e' l'ottava meraviglia personale, compreso l'oro nel Team Ranking in Bulgaria. Per la Federginnastica si tratta del 50esimo podio.

Applausi a scena aperta per l'azzurra che ha conquistato Valencia, dove oggi hanno preso il via i mondiali di ginnastica ritmica. L'Italia si presenta come una delle nazioni da battere.

Nella seconda finale conquista il secondo argento. L'azzurra ha chiuso al secondo posto il suo esercizio alla palla, col punteggio di 35.200, dietro la tedesca Darja Varfolomeev(35.800), che l'ha preceduta anche nella finale del cerchio.