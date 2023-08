Giornata mondiale del cane, quasi 7 milioni di italiani li portano in vacanza

L'Italia è diventato un Paese pet-friendly. Sono ormai quasi la metà le famiglie che hanno un animale domestico (il 42% secondo l'Eurispes). 6,8 milioni di italiani questa estate hanno portato in vacanza il proprio amico a quattro zampe.

Oggi, giornata mondiale del cane, Coldiretti/Ixè divulga dati che dimostrano l'accresciuta sensibilità di famiglie e esercenti che, non solo accettano gli animali, ma anche offrono servizi ad hoc.

Sono sempre più numerose - continua la Coldiretti - anche le spiagge che consentono di non separarsi dal proprio animale al quale in alcuni casi vengono addirittura offerti momenti di svago e di pulizia.

In Lombardia è nata quest'anno la prima rete di agriturismi "dog friendly" che garantiscono servizi di accoglienza dedicati ai cani, amici a quattro zampe per eccellenza, per iniziativa di Terranostra Campagna Amica.

Basta cercare un hotel o una casa vacanze sui siti web specializzati in viaggi per comprendere come sia vasto ormai l'universo dell'accoglienza. Con tanto di recensioni e classifiche e percorsi dedicati alla vacanza col cane.

Purtroppo la piaga dell'abbandono resiste e tocca sempre il picco nei mesi estivi. La LAV stima che ogni anno in Italia siano abbandonati una media di 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell’80% dei quali rischia di morire in incidenti, di stenti o a causa di maltrattamenti. E ricorda che l’abbandono è un reato punito con l’arresto fino a un anno o con una multa fino a 10.000 euro. Esistono proposte di legge al vaglio del governo per inasprire le pene per chi abbandona, inserendo il reato anche nel nuovo codice della strada, lo ha sottolineato oggi il ministro del Trasporti Matteo Salvini in un post su Instagram.

L'Esercito Italiano celebra oggi con questo video la Giornata mondiale del cane per ricordarci che i cani non sono solo animali da compagnia, ma sono fedeli alleati in situazioni emergenza e come ausilio delle forze dell'ordine.