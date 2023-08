Papa Francesco: "Istruzione superiore non sia per pochi, no al sistema elitario"

Aperta l'altro ieri, la Giornata mondiale della gioventù ospita papa Francesco per il secondo giorno consecutivo a Lisbona. Per il pontefice si tratta del suo 42mo viaggio internazionale.

Nel primo appuntamento previsto, quello con gli universitari della capitale portoghese, il Papa ha chiesto ai giovani di imparare a rischiare. "Amici, permettetemi di dirvi: cercate e rischiate. In questo frangente storico le sfide sono enormi e i gemiti dolorosi. Stiamo attraversando una terza guerra mondiale a pezzi ma abbracciamo il rischio di pensare che non siamo in un'agonia, bensì in un parto; non alla fine, ma all'inizio di un grande spettacolo. Ci vuole coraggio. Siate dunque protagonisti di una 'nuova coreografia' che metta al centro la persona umana, siate coreografi della danza della vita".

"L'autopreservazione - ha sottolineato Papa Francesco - è una tentazione, un riflesso condizionato della paura, che fa guardare all'esistenza in modo distorto. Se i semi preservassero sé stessi, sprecherebbero completamente la loro potenza generativa e ci condannerebbero alla fame; se gli inverni preservassero sé stessi, non ci sarebbe la meraviglia della primavera. Abbiate perciò il coraggio di sostituire le paure coisogni: non amministratori di paure, ma imprenditori di sogni!" è l'appello del Pontefice ai giovani.

Alla Santa Messa celebrata da Papa Francesco questa mattina in Nunziatura erano presenti 4 familiari della donna francese, animatrice di catechesi di 62 anni, venuta a Lisbona per la Gmg e deceduta nei giorni scorsi a causa di un incidente nella casa in cui era ospitata. Lo rende noto la Sala Stampa vaticana.

Alle 11.40 Bergoglio sarà quindi atteso nella città di Cascais, a 35 km di distanza dalla capitale. Ad attenderlo, altri giovani riuniti nella sede di Scholas Occurrentes.

Nel pomeriggio, il primo dei grandi appuntamenti con i ragazzi di ogni parte del mondo si terrà al Parco Eduardo VII, ampia area verde nel centro di Lisbon. Lì si svolgerà la cerimonia di accoglienza, che terminerà con il ''Momento di invio''.

Le parole e gli incontri di ieri del Santo Padre

La richiesta all'Europa: 'Verso dove navighi, se non offri percorsi di pace, vie creative per porre fine alla guerra in Ucraina e ai tanti conflitti che insanguinano il mondo?".

Queste le parole pronunciate ieri da papa Francesco alle Autorità, ai giovani, alla Società Civile e al Corpo Diplomatico presso il Centro Cultural de Belém di Lisbona nel suo primo discorso alla Giornata mondiale della gioventù.

Un papa che ha espresso a chiare lettere il sogno, quello di "un' Europa, cuore d'Occidente, che metta a frutto il suo ingegno per spegnere focolai di guerra e accendere luci di speranza; un'Europa che sappia ritrovare il suo animo giovane, sognando la grandezza dell'insieme e andando oltre i bisogni dell'immediato; un'Europa che includa popoli e persone, con la propria loro cultura, senza rincorrere teorie e colonizzazioni ideologiche".

Il Pontefice ha voluto poi sottolineare che "oggi le grandi questioni sono globali, eppure spesso sperimentiamo l'inefficacia nel darvi risposte proprio perché davanti a problemi comuni il mondo è diviso, o per lo meno non abbastanza coeso, incapace di affrontare unito ciò che mette in crisi tutti. Sembra - ha poi aggiunto il Papa - che le ingiustizie planetarie, le guerre, le crisi climatiche e migratorie corrano più veloci della capacità e, spesso della volontà, di fronteggiare insieme tali sfide".

Il Papa ha rivolto anche un appello per l'ambiente, l'accoglienza e la denatalità.

Nella serata, al termine degli incontri istituzionali e con la Chiesa, Papa Francesco ha ricevuto in Nunziatura a Lisbona un gruppo di 13 persone, vittime di abusi sessuali da parte di membri del clero, accompagnate da rappresentanti delle istituzioni della Chiesa portoghese incaricate della tutela dei minori. "L'incontro - riferiscono dal Vaticano - si è svolto in un clima di intenso ascolto ed è durato più di un'ora, concludendosi poco dopo le 20.15".

La giornata mondiale della gioventù

Lisbona continua a ospitare la La Giornata mondiale della gioventù iniziata il primo agosto con conclusione prevista per domenica 6. Gli organizzatori stimano la presenza di un milione di giovani cattolici da tutto il mondo, anche se al momento le iscrizioni sono molto più basse. Al centro la fede, con tutti i dubbi e le speranze delle nuove generazioni, anche dopo lo tsunami del Covid.

La Gmg di Lisbona si presenta come la più sostenibile di sempre. A parte le fontanelle che sostituiranno le bottigliette di plastica e la misurazione quotidiana dell'impronta di carbonio, l'organizzazione è pronta a piantare alberi per compensare i danni all'ambiente che un evento di queste dimensioni, il più grande nella storia del Portogallo, inevitabilmente causerà. Sarà quindi la Gmg all'insegna del clima, della tecnologia, con l'utilizzo negli incontri anche del metaverso, ma il tema più caldo resta quello della pace. Tra le migliaia di giovani ci sono anche cinquecento ucraini. A Lisbona sono attesi anche alcune decine di giovani cattolici dalla Russia. Non è escluso che il Papa possa incontrare queste due delegazioni. Oltre agli incontri di fede ci saranno momenti di arte e di spettacolo.