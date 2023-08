Gmg di Lisbona: il tema, l’inno, i simboli e i patroni

La Giornata ha anche il suo inno, intitolato “Há Pressa no ar” (la traduzione letterale è “C’è fretta nell’aria”, o anche “In fretta si va”, titolo della rivisitazione italiana, adattata dal musicista Valerio Baggio e dal paroliere Valerio “Lode” Ciprì) che è ispirato al tema della giornata, il sì di Maria e la sua fretta di incontrare la cugina Elisabetta, proprio come dice il versetto biblico. Il testo è di João Paulo Vaz, sacerdote; la musica di Pedro Ferreira, insegnante e musicista, entrambi della diocesi di Coimbra, città nella regione centrale del Paese. Gli arrangiamenti sono stati realizzati dal musicista Carlos Garcia. L’inno è stato registrato in portoghese e anche in una versione internazionale che raccoglie cinque lingue, quali portoghese, inglese, spagnolo, francese e italiano. Nel cantarlo, tutti i giovani sono invitati a identificarsi con Maria, disponendosi al servizio, alla missione e alla trasformazione del mondo. Presente nel testo anche un rimando alla festa della GMG e la gioia che viene da Gesù.

La Giornata ha come tema la citazione scelta dal Santo Padre, “Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1, 39): la citazione biblica, proveniente dal Vangelo di San Luca, apre il racconto della Visitazione, il momento cioè in cui Maria riceve la visita di sua cugina Elisabetta. L’episodio segue l'Annunciazione, quando l’angelo annuncia a Maria che sarebbe diventata la madre del Figlio di Dio, ed è un chiaro rimando anche all’ultima GMG, svoltasi a Panama nel 2019, che aveva scelto proprio questo tema.

I protagonisti della Giornata Mondiale della Gioventù sono quindi i giovani, cerca anche di promuovere la pace, l'unità e la fraternità tra i popoli e le nazioni di tutto il mondo. Dai momenti di preghiera a quelli di condivisione e svago, i giovani iscritti partecipano a varie iniziative organizzate dallo staff della GMG, in diverse località della città che li accoglie. Momenti forti sono le celebrazioni (eventi centrali) con la presenza del Papa, come la celebrazione di accoglienza e di apertura, la Via Crucis, la veglia e, nell'ultimo giorno, la messa di invio.

Si svolge ogni anno a livello diocesano. Ogni due, tre o quattro anni si svolge come un incontro internazionale, in una città scelta dal Papa, sempre con la sua presenza. Riunisce migliaia di giovani per celebrare la fede e l'appartenenza alla Chiesa.

La Giornata Mondiale della Gioventù è un incontro di giovani di tutto il mondo con il Papa. È, allo stesso tempo, un pellegrinaggio, una celebrazione della gioventù, un momento forte per l'evangelizzazione del mondo giovanile. Si presenta come un invito a costruire un mondo più giusto e solidale. Con un'identità chiaramente cattolica, è aperta a tutti, siano essi più vicini o più lontani dalla Chiesa.

La Giornata Mondiale della Gioventù entra nel vivo: dall’1 al 6 agosto quasi un milione di giovani a Lisbona, in Portogallo, per celebrare la 38esima edizione, la prima dopo la pandemia di Covid-19.

La storia

Nel 1984 il Papa Giovanni Paolo II decide di organizzare un incontro per la Domenica delle Palme, a Roma, per celebrare il Giubileo dei giovani nell'ambito dell'Anno Santo della Redenzione 1983-1984. Era il 22 aprile, erano attesi 60.000 pellegrini e ne arrivarono 250.000, provenienti da molti paesi. L'esperienza fu così significativa che il Santo Padre decise di ripeterla l'anno successivo: il 31 marzo 1985, domenica delle Palme, 300.000 ragazzi vengono accolti tra le chiese della città per momenti di preghiera e catechesi, per poi riunirsi in Piazza San Pietro e partecipare alla celebrazione con il Papa. Sempre nel 1985 Giovanni Paolo II scrisse una Lettera Apostolica ai giovani di tutto il mondo e annunciò, il 20 dicembre, l'istituzione della Giornata Mondiale della Gioventù.

I simboli

La Giornata Mondiale della Gioventù ha due simboli che la accompagnano e la rappresentano: la croce pellegrina e l'icona della Madonna Salus Populi Romani. Nei mesi che precedono ogni GMG, i simboli svolgono un pellegrinaggio per annunciare il Vangelo e accompagnare i giovani, in modo speciale, nelle realtà in cui vivono.

La croce pellegrina 3 metri e 80 centimetri di altezza, costruita per l'anno santo nel 1983, fu affidata da Giovanni Paolo II ai giovani la domenica delle palme dell'anno successivo, in modo che potesse essere portata in giro per il mondo. Da allora, la croce pellegrina, in legno, ha iniziato un pellegrinaggio che l'ha già portata in cinque continenti e in quasi 90 paesi.

L’icona della Madonna Salus Populi Romani Dal 2000, la croce pellegrina è accompagnata dall'icona della Madonna Salus Populi Romani, che ritrae la Vergine Maria con il Bambino in braccio. Questa icona era già stata introdotta da Papa Giovanni Paolo II come simbolo della presenza di Maria tra i giovani. Con 1 metro e 20 centimetri di altezza e 80 centimetri di larghezza, l'icona della Madonna Salus Populi Romani è associata a una delle devozioni mariane più popolari in Italia. C'è un’antica tradizione di portarla in processione per le strade di Roma, per scongiurare pericoli e sventure o porre fine alla peste. L'icona originale si trova nella Basilica di Santa Maria Maggiore, a Roma, ed è visitata da Papa Francesco che davanti a questa immagine prega e lascia un mazzo di fiori, prima e dopo ogni viaggio apostolico.

I patroni della Gmg 2023, santi e beati di ieri e di oggi

Si tratta di esempi da seguire: il papa che l’ha istituita, 5 religiosi, 2 consacrate e 5 laici. Uomini, donne, ragazze e ragazzi vissuti in epoche diverse, che hanno dimostrato che la vita di Cristo riempie e salva i giovani. Sono stati scelti dal Comitato organizzatore portoghese del raduno mondiale giovanile. Insieme a loro, patrona delle giornate lusitane, dall’1 al 6 agosto, è Maria, colei che ha accettato di essere la madre del Figlio di Dio incarnato, che insegna a dire di sì a Dio.

I 13 patroni: San Giovanni Paolo II, san Giovanni Bosco, san Vincenzo, sant’Antonio, san Bartolomeo dei Martiri, san Giovanni di Brito, beata Giovanna del Portogallo, beato Giovanni Fernandes, beata Maria Clara di Gesù Bambino, beato Pier Giorgio Frassati, beato Marcel Callo, beata Chiara Badano, beato Carlo Acutis. Sono loro i 13 patroni della Giornata mondiale della gioventù di Lisbona. Sono stati scelti dal Comitato organizzatore portoghese per aver dedicato la loro esistenza al servizio della gioventù e perché con la loro testimonianza hanno dimostrato che la vita di Cristo riempie e salva i giovani di ogni epoca. Insieme a loro, patrona per eccellenza dell’incontro internazionale giovanile è la Vergine Maria, la giovane donna che ha accettato di essere la madre del Figlio di Dio incarnato, la grande figura del cammino cristiano, che ci insegna a dire di sì a Dio, che “si alzò e andò in fretta” per fare visita alla cugina Elisabetta, portandole Gesù custodito nel suo grembo. Ai giovani insegna a portare Cristo agli altri, e in questi tempi difficili, scrive Papa Francesco nel Messaggio per la XXXVII Gmg, “riapre per tutti e in particolare” per i giovani “la via della prossimità e dell’incontro”.