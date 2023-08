Grave bimbo di due mesi ustionato con una pentola di acqua calda

Un bambino di due mesi è ricoverato in condizioni critiche all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo essere rimasto ustionato mentre si trovava in casa con i suoi genitori in seguito ad un incidente domestico. L'episodio è accaduto nella serata di ieri. Il piccolo, secondo una prima ricostruzione, si trovava nella propria abitazione di Torre del Lago, in Versilia, quando gli è caduto inavvertitamente addosso il contenuto di una pentola di acqua calda. Il neonato, subito soccorso da medico e volontari del 118, è stato stabilizzato e poi trasportato in elicottero all'ospedale pediatrico fiorentino dove è stato preso in carico dai sanitari.