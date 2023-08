Incendi alle Hawaii, sono 67 le vittime accertate. La procura apre un'inchiesta

Quasi 15.000 turisti hanno già lasciato Maui grazie ai voli aggiuntivi forniti dalle compagnie aeree, mentre le autorità sconsigliano "i viaggi non essenziali sull'isola", la più colpita con 3 incendi che sono stati alimentati dai forti venti e dalla boscaglia secca. Qui le fiamme non hanno risparmiato palme, case e nemmeno le barche ormeggiate al porto e la puzza di bruciato continua a farsi sentire nell'aria.

Non è stata ancora completata, infatti, la ricerca di eventuali corpi senza vita all'interno delle abitazioni ingoiate dalle fiamme. Cani da soccorso sono stati portati dalle squadre di soccorso per aiutare la ricerca dei resti delle persone rimaste uccise.

La procura ha aperto un'inchiesta

Da più parti si alzano le polemiche per il mancato allarme, davanti a un disastro naturale che riporta alla memoria, per numero di morti, lo tsunami del 1960, che contò 61 vittime.

La procura delle Hawaii ha annunciato l'apertura di un'inchiesta sul modo in cui le autorità hanno gestito i devastanti incendi. Il procuratore generale, Anne Lopez, condurrà una "analisi completa" delle decisioni prese dai funzionari in risposta agli incendi, ha annunciato il suo ufficio venerdì pomeriggio, riporta la Cnn. "Mentre continuiamo a sostenere tutti gli aspetti dello sforzo di soccorso in corso, ora è il momento di iniziare questo lavoro di comprensione".

Nonostante le Hawaii vantino il più grande sistema integrato di allerta all'aperto per la sicurezza pubblica, con circa 400 sirene posizionate in tutta la catena di isole per avvisare la popolazione di disastri naturali o di altre minacce imminenti, molti dei sopravvissuti hanno raccontato di non aver udito alcuna sirena e di aver capito di essere in pericolo solo dopo aver visto le fiamme o sentito esplosioni.

Le autorità della contea di Lahaina, dove è divampato martedì il primo incendio sull'isola di Maui, hanno fatto sapere di aver utilizzato avvisi di emergenza recapitati attraverso messaggi sui cellulari e allerte diramate tramite tv e radio. Non è chiaro però se questi avvisi siano stati inviati prima che i guasti dovuti ai roghi interrompessero la maggior parte delle comunicazioni.

A rendere difficoltose le comunicazioni di allarme sarebbe stata anche la velocità con cui le fiamme sono avanzate sull'isola. I vigili del fuoco hanno detto che l'incendio si è spostato così rapidamente dalla boscaglia alle zone residenziali che è stato impossibile inviare messaggi tempestivi alle agenzie di gestione delle emergenze, a cui spettava il compito di lanciare l'allarme.

"Il recupero sarà straordinariamente complicato, ma vogliamo che le persone tornino a casa e facciano solo il possibile per valutare in sicurezza, perché è piuttosto pericoloso", ha detto il governatore Green a Hawaii News Now.