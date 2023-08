Hollywood verso la paralisi: continua lo sciopero di autori e sceneggiatori

Il blocco riguarda non solo le produzioni cinematografiche, ma anche la messa in onda di show, serie tv e programmi comici.

Sul piatto, anche il calcolo più chiaro ed equo dei diritti d'autore per le opere che vanno in streaming e l'adeguamento salariale.

Lo sciopero di quest'anno è il primo che si verifica dopo 15 dall'ultimo: proclamato tra il 2007 e 2008, era durato 100 giorni, record che, a quanto pare, sta per essere superato.

Braccia incrociate, dallo scorso 14 luglio, anche da parte degli attori rappresentati dalla sigla sigla Sag-Aftra, pure loro sul piede di guerra per il rinnovo del contratto. Un evento simile, autori e artisti uniti in uno sciopero, non avveniva dal 1960. A capo della lotta da parte del sindacato che riunisce 160mila attori, la celebre protagonista della sit com “La tata”, Fran Drescher.