Hugging Face, la startup da 4,5 miliardi di dollari che fa gola alle Big Tech

La startup Hugging Face, società franco-americana di intelligenza artificiale con sede a New York, ha raccolto 235 milioni di dollari, raggiungendo così una valutazione di 4,5 miliardi di dollari.

Il traguardo è stato possibile grazie agli investimenti messi in atto da alcune delle più grandi aziende tecnologiche statunitensi: Google, Amazon, Nvidia, Salesforce, AMD, Intel, IBM e Qualcomm, che hanno contribuito in modo sostanziale all'ultimo round di finanziamenti.

Un investimento corposo, che servirà ad ingaggiare talenti per essere competitivi nel mondo dell'intelligenza artificiale. Hugging Face lavora su una piattaforma open source in cui gli sviluppatori possono condividere codici, modelli, set di dati e utilizzare gli strumenti di sviluppo per far funzionare i modelli di intelligenza artificiale. La partecipazione delle Big Tech alla startup mostra un approccio più collaborativo alla costruzione dell'IA, soprattutto dopo che Meta, società madre di Facebook, ha consentito che il suo modello linguistico (Large Language Model) Llama possa essere essere utilizzato gratuitamente.