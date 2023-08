I 65 anni di Madonna, eterna "Material Girl" tra musica e cinema

Madonna, la cantante americana che con le sue canzoni suggestive, i ritmi dance contagiosi e lo stile “street fashion” è sulla cresta dell'onda da decenni come la "Regina del Pop", compie 65 anni (16 agosto).



Madonna Louise Veronica Ciccone studiava all'Università del Michigan prima di trasferirsi a New York alla fine degli anni '70 con una borsa di studio di danza di sei mesi. Una parentesi a Parigi come showgirl, prima di fermarsi a New York per fare musica, in alcune band e poi come solista nel 1981.



Porta le sue prime incisioni a un produttore della Sire Records - come ricorda Reuters in una scheda sull'artista - e nel 1982 entra in classifica. In poco tempo diventa un fenomeno mondiale nella musica, nella moda e, più tardi, nei film.

Il suo primo album, "Madonna", nel 1983, si fa strada in classifiche precedentemente dominate da uomini con singoli come "Borderline," "Lucky Star" e "Holiday."



Il suo secondo album, "Like A Virgin," è primo nel mondo nel 1985. Il brano che dà il titolo al disco sarà il suo più grande successo e un'altra traccia, “Material Girl”, diventerà una sorta di soprannome.