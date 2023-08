I funerali di Michela Murgia: mille persone fuori dalla Chiesa, la piazza canta "Bella Ciao"

All'uscita del feretro, totalmente bloccata la via adiacente alla chiesa. I moltissimi che non hanno avuto modo di accedere all'interno hanno seguito le dirette della funzione trasmesse dagli smartphone presenti all'interno della chiesa. Tante le persone che stringevano tra le mani i libri della scrittrice scomparsa giovedì.

A celebrare la funzione, don Walter Insero. In chiesa e sulla bara di Murgia nessun fiore, per sua volontà, ma composizioni con peperoncini, carciofi e il mirto della sua Sardegna. Tra gli omaggi floreali che non sono dunque stati accettati, un cuscino di girasoli e rose rosse inviato dal Comune di Roma e lasciato a terra in disparte all'ingresso della chiesa.

Ma protagonista è, appunto, la gente rimasta in città nel sabato prima di Ferragosto o addirittura tornata dalle vacanze per l'ultimo saluto alla scrittrice. Un funerale che è stato "un atto politico come avrebbe voluto Michela", ha ricordato Saviano. "Una celebrazione tra persone per dire non siamo soli, non siete soli".