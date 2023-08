I gadget con la foto segnaletica di Trump sono già pronti e finanziano la sua campagna elettorale

L'ex presidente USA Donald Trump è stato arrestato nel carcere di Atlanta e poi rilasciato con una cauzione di 200mila dollari. La foto segnaletica è diventa un'icona, in poche ore ha fatto il giro del mondo. La campagna elettorale Make America Great Again (Maga) 2024, per la corsa alla Casa Bianca, ha già cominciato a usarla come merchandising ufficiale.

34 dollari per una maglietta, 15 per una tazza. Ma c'è anche altro da acquistare, e tanto altro arriverà sicuramente. Il Tycoon si è mostrato ancora una volta scaltro nel tentare di girare a suo favore gli eventi problematici che lo riguardano.