I Maneskin ai MTV Video Music Awards, presenteranno il loro nuovo singolo

Dopo il doppio debutto dei Måneskin ai VMAs (MTV Video Music Awards) e ad altri premi statunitensi lo scorso anno - e la storica vittoria come Best Alternative - la band che sta scalando le classifiche mondiali ha fissato il suo ritorno sul palco di MTV in diretta dal Prudential Center nel New Jersey nella serata di martedì 12 settembre, con l'esibizione in anteprima mondiale del loro nuovo singolo Honey (Are You Coming?), in uscita il 1 settembre.

Mentre il loro ultimo album RUSH! sta per superare il traguardo di 1 miliardo di streaming, il gruppo, che ha ricevuto 4 nomination, è in lizza anche per il Best Rock, stabilendo ancora una volta un record: è il primo gruppo italiano a essere nominato per due anni consecutivi in una categoria principale dello show.

Insieme alla band italiana, sono stati annunciati i primi ospiti della manifestazione: Demi Lovato, Karol G e Stray Kids. In Italia lo show sarà trasmesso in diretta in lingua originale nella notte tra il 12 e il 13 settembre.

In testa alle nomination di quest'anno Taylor Swift (8), seguita da SZA (6), Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo e Sam Smith (5 ciascuno), e BLACKPINK, Diddy e Shakira (4 ciascuno).